PFDK, Şenol Güneş'e 104 bin TL para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 104 bin TL para cezası verdi. PFDK ayrıca, çeşitli sebeplerden dolayı diğer kulüplere de para cezaları verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 104 bin TL para cezası verdi

TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kayserispor Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Kayserispor-Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, 21.05.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, Kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü İdarecisi Hüseyin Aytekin'in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü İdarecisi Hüseyin Aytekin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor'un, 21.05.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 21.05.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR 234 ve 235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL