PFDK, Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekibi Sakarya spor'a, Sivas spor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.10.2025 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1 - Corendon Alanya spor Kulübünün, 26.09.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanya spor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası A, güney kale arkası E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2 - Galatasaray'ın, 26.09.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanya spor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A ve B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3 - Gaziantep FK'nın, 27.09.2025 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Samsun spor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP alt tribün F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt tribün güney kale arkası alt D, maraton üst tribün maraton üst E, kuzey kale arkası alt tribün kuzey kale arkası alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep FK'nın, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4 - Samsun spor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında, 27.09.2025 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Samsun spor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, 27.09.2025 tarihinde HT Spor kanalında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

5 - Trabzon spor'un, 27.09.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Trabzon spor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 160 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6 - Konya spor Kulübünün, 28.09.2025 tarihinde oynanan Konya spor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribün B, C, E, F, doğu üst tribün A, B, E, F, kuzey kale arkası tribün alt B, E, kuzey kale arkası tribün üst H, J, şehitler tribünü güney kale arkası alt D, B, C, şehitler tribünü güney kale arkası üst B, C, D, beysu batı tribünü A, B, C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7 - Rams Başakşehir hakkında, 28.09.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ hakkında, 28.09.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

8 - Kayseri spor Kulübünün, 28.09.2025 tarihinde oynanan Kayseri spor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribünü D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayseri spor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9 - Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Franco Darly Tongya Heubang'ın, 28.09.2025 tarihinde oynanan Kayseri spor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Sekou Koita'nın, rakip takım sporcusuna yönelik rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

10 - Fenerbahçe'nin, 28.09.2025tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalya spor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribünü kuzey C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11 - Antalya spor Kulübünün, 28.09.2025tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalya spor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 54 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12 - Beşiktaş'ın, 29.09.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kocaeli spor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan spor toto(kuzeyalt) 108, spor toto(kuzeyüst) 408, 409, doğu üst tribünü 415, 416, kuzey tribünü üst 408 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13 - Kocaelispor Kulübünün, 29.09.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 160 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan spor toto misafir tribün 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14 - Sakaryaspor'un, 29.09.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." - İSTANBUL