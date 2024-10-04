PFDK, Kayserispor ve Erciyesspor'a Para Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig takımlarından Kayserispor ve 3. Lig'de mücadele eden Erciyesspor'a ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor Kulübü'ne, Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Alt C tribün, Batı Alt C-D tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey tribün Alt C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, ayrıca Kuzey tribün Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine hükmetti.

PFDK, öte yandan Türkiye 3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne de Denizlispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KAYSERİ