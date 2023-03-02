PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

1- MKE Ankaragücü Kulübünün, 04.02.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP TRİBÜNÜ VIP SAĞ blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Galatasaray, 05.02.2023 tarihinde oynanan Galatasaray -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 407, 408, 206, 207, 106, 107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 126 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜNÜ 111, 113 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Trabzonspor'un, 05.02.2023 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Konyaspor Kulübü hakkında, 25.02.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün sporcuları Mame Briam Diouf hakkında, müsabakada görmüş olduğu ilk sarı kart ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca reddine,

5- Giresunspor Kulübü hakkında, 25.02.2023 tarihinde oynanan Giresunspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

6- Kayserispor Kulübünün, 25.02.2023 tarihinde oynanan Giresunspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü hakkında, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

7- Beşiktaş'ın, 26.02.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının sahaya ve rakip takım mensubuna yönelik madeni para, bardak su ve plastik çakmak atmaları suretiyle meydana gelen saha olayları nedeniyle 112 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının rakip takım mensubuna yönelik çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Eyüpspor Kulübünün, 28.02.2023 tarihinde oynanan Eyüpspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Rizespor'un, 04.02.2023 tarihinde oynanan Rizespor - Yeni Malatyaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ KUZEY TRİBÜNÜ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Boluspor Kulübünün, 04.02.2023 tarihinde oynanan Boluspor - Pendikspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35 Bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verildi. - İSTANBUL