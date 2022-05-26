PFDK kararları açıklandı - Haberler

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PFDK kararları açıklandı

AA - Emre Doğan - Spor
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PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Para Cezası, Sivasspor, Spor, Haberler

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