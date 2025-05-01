PFDK kararları açıklandı

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'a 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin TL para cezası verdi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından' dolayı 58 bin 500 TL para cezası aldı. Gaziantep FK forması giyen Badou Ndiaye'nin ise 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldığı açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.05.2025 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"1-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT 109 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, 26.04.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-SİPAY BODRUM FK'nın, 26.04.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK idarecisi SELAHATTİN POLAT'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK idarecisi SELAHATTİN POLAT'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK idarecisi ONUR TALAY'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK idarecisi ONUR TALAY'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK yardımcı antrenörü JOSE MIGUEL REAL TEIXEIRA'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK yardımcı antrenörü JOSE MIGUEL REAL TEIXEIRA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK görevlisi CANER TUNA 'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK görevlisi CANER TUNA'nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK görevlisi İSMAİL ERDOĞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK görevlisi İSMAİL ERDOĞAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK görevlisi ÖMER ÖZMENTEŞ'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 26.04.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN D ve KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN D numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

5-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.04.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

6- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 27.04.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C-KUZEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü OSMAN DEMİR'in, 27.04.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, 27.04.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9-GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.04.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Karar verilmiştir."