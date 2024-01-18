PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Yılport Samsunspor Kulübü'nün, 14.01.2024 tarihinde oynanan Yılport Samsunspor-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney üst tribün 205 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 14.01.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT B, C, E, güney kale arkası alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Fenerbahçe'nin, 14.01.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 195.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Galatasaray'ın, 15.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106, 206, 207, güney tribün 119, 120, 219, 220 ve doğu tribün 112, 113, 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşım ile 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşım ile 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

5- Kayserispor Kulübü'nün, 15.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- Beşiktaş'ın, 13.01.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108, Baba Hakkı Doğu Alt Tribün 116 ve doğu üst tribün 415, 416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Fatih Karagümrük Kulübü'nün, 13.01.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto misafir tribün 404 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Galatasaray'ın, kulüp başkanının 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray idarecisi Erden Timur hakkında, 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

9- Eyüpspor Kulübü'nün, 13.01.2024 tarihinde Eyüp Stadında oynanan Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Altay Kulübü'nün, 15.01.2024 tarihinde oynanan Altay-Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların uygun şekilde numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Göztepe'nin, 12.01.2024 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Göztepe Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir güney üst tribün 229 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- Kocaelispor Kulübü hakkında, 14.01.2024 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Kocaelispor Kulübü'nün, idarecilerinin 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptıkları ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar ve Sportmenliğe Aykırı Hareketler nedeniyle 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun'un, 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü idarecisi Tuncay Arıcan'ın, 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü idarecisi Ömür Öztürk'ün, 14.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL