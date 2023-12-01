PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Yılport Samsunspor Kulübü'nün, 26.11.2023 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Yılport Samsunspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Beşiktaş'ın, 26.11.2023 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynanan Yılport Samsunspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 221A, 221B, 223C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Konyaspor Kulübü'nün, 25.11.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Pendikspor'un, 27.11.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir- Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Kayserispor Kulübü'nün, 26.11.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü Kuzey alt C-D-E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Galatasaray'ın, 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Fenerbahçe'nin, 26.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü Kuzey D-Kuzey M-Kuzey C-Kuzey E-Kuzey K-Kuzey L-Kuzey A-Kuzey B-Kuzey F-Kuzey I-Kuzey J-Kuzey N, Maraton Üst Tribünü Maraton Üst B-Maraton Üst D-Maraton Üst F-Maraton Üst G-Maraton Üst H-Maraton Üst I-Maraton Üst A, Maraton Alt Tribünü Maraton Alt A-Maraton Alt B, Spor Toto Tribünü Spor Toto A-Spor Toto B-Spor Toto C-Spor Toto D-Spor Toto E-Spor Toto F-Spor Toto G-Spor Toto H-Spor Toto I-Spor Toto J-Spor Toto K-Spor Toto L-Spor Toto M-Spor Toto N-Spor Toto O bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin, 28.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan haberde yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe idarecisi Ahmet Ketenci'nin, 28.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Fatih Karagümrük Kulübü'nün, 26.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü kuzey G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fatih Karagümrük Kulübü'nün, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü teknik sorumlusu Atılay Canel'in, müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2 maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL