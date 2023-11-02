PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Adana Demirspor'un, 28.10.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 29.10.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

3- Kayserispor Kulübü antrenörü Oğuzhan Arslan'ın, 27.10.2023 tarihinde oynanan Hatayspor- Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Oğuzhan Arslan'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Pendikspor'un, 29.10.2023 tarihinde oynanan Pendikspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan açık E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Pendikspor taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Pendikspor, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Pendikspor sporcusu Erdem Canpolat'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu İsmail Kartal hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan Pendikspor.-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

6- Beşiktaş'ın, 30.10.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Beşiktaş idarecisi Emre Kocadağ hakkında, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

7- Çaykur Rizespor'un, 28.10.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı deniz tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor hakkında, müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Çaykur Rizespor idarecisi hasan yavuz bakır hakkında, müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına

8- Galatasaray'ın, 28.10.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor.-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Tuzlaspor'un, 28.10.2023 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor'un, misafir takımın talebi ve TFF Temsilcisinin izni olmaksızın sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

10- Boluspor Kulübü'nün, 28.10.2023 tarihinde oynanan Boluspor-Bodrum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- Ankara Keçiörengücü Kulübü görevlisi İskender Özbalta'nın, 28.10.2023 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Göztepe Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Göztepe görevlisi Nurseli Yıldız'ın, 28.10.2023 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Göztepe Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Altay Kulübü'nün, 29.10.2023 tarihinde oynanan Altay-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton üst D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Altay Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Sakaryaspor Antrenörü Tuncay Şanlı'nın, 29.10.2023 tarihinde oynanan Altay-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

15- Eyüpspor Kulübü'nün, 29.10.2023 tarihinde oynanan Eyüpspor- Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribünü F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü'nün, misafir takım talebi olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü antrenörü Atila Gerin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL