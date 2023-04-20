PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'e 18 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"1- Trabzonspor'un, 16.04.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- Medipol Başakşehir'in, 15.04.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Kayserispor Kulübü sporcusu Seyedmajid Hosseini'nin, 14.04.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FTA Antalyaspor Kulübünün, 14.04.2023 tarihinde oynanan FTA Antalyaspor- Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Alanyaspor Kulübünün, 14.04.2023 tarihinde oynanan FTA Antalyaspor- Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Alanyaspor Kulübü sporcusu Umut Güneş'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE Ankaragücü Kulübünün, 15.04.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, O numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü masörü Kemal Şenaydın'ın hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Ercüment Yıldız'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- DG Sivasspor Kulübü'nün, 16.04.2023 tarihinde oynanan Giresunspor-DG Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde, A Takım listesi başlıklı maddenin (c) ve/veya (d) bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL