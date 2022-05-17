PFDK, hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi - Haberler

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PFDK, hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
PFDK, hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

Kurula sevk edilen kulüplerden Demir Grup Sivasspor'a 32 bin, Yukatel Kayserispor'a 310 bin lira para cezası verildi.

Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, 3 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 7 bin 800 lira para cezası aldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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