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PFDK, Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1-Kasımpaşa'nın, 17.03.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kasımpaşa görevlisi Serkan Reçber'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2-Galatasaray'ın, 17.03.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Ayhan Akman'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Günay Güvenç'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Fatih Karagümrük Kulübü'nün, 15.03.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Adana Demirspor Kulübü başkanı Metin Korkmaz'ın, 27.03.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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