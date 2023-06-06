PFDK, Galatasaray'a 476 bin TL para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a, MKE Ankaragücü maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle toplam 476 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a, MKE Ankaragücü maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle toplam 476 bin TL para cezası verdi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK kararlarını açıkladı. TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve 69 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Kayseri spor Kulübü sporcusu Yaw Ackah'ın, 30.05.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Kayseri spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 30.05.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası tribün 404, 405, güney kale arkası tribün 203, doğu tribün 303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 30.05.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 30.05.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalya spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton üst tribün G, F, kuzey tribün D, E, spor toto tribün D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un, 30.05.2023 tarihinde oynanan Giresunspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A, B ve C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL