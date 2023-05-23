Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi.

TFF'den yapılan açıklamada, Samet'in Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna "tükürme" eylemi gerekçesiyle gerçekleştirilen sevkinde, ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

Aynı karşılaşmada Fenerbahçeli bazı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle tribünlerin bir kısmına sonraki iç saha maçında giriş yasağı verildiği aktarıldı.

Medipol Başakşehirli Mahmut Tekdemir, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Kasımpaşalı Günay Güvenç'e gördükleri kırmızı kartlar sebebiyle 2 maç ceza kesen kurulun, Günay'a 17 bin 500 lira da para cezası uyguladığı kaydedildi.

İstanbulspor maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Galatasaray tribünlerinin bir kısmına sonraki dış saha maçında giriş yasağı veren PFDK'nin, sarı-kırmızılı kulübe bu gerekçeyle 190 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle de 162 bin 500 olmak üzere toplamda 352 bin 500 lira para cezası kestiği ifade edildi.