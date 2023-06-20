PFDK, Fenerbahçe'ye 456 bin 500 TL para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya 5 yıldızlı formayla çıkmasıyla ilgili yaptığı savunmayı değerlendirecek. Ayrıca Fenerbahçe'ye taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve kulüp TV görevlilerinin saha içerisine girerek görüntü almaları nedeniyle toplamda 456 bin 500 TL para cezası verildi.

PFDK'da ayrıca Fenerbahçe'ye taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 10 bin TL, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 84 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 6'ncı kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237 bin 500 TL, kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı da 125 bin TL para ceza olmak üzere toplamda 456 bin 500 TL para cezası verdi.

2-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.