PFDK, Fenerbahçe'ye 352 Bin TL Para Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı. Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynadığı Gaziantep FK maçında kötü tezahürat ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı toplamda 352 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı karalar şöyle:

1-Beşiktaş'ın, 08.02.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

2-Fenerbahçe'nin, 07.02.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 240 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Fatih Karagümrük'ün, 06.02.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük- Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4- Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. - İSTANBUL