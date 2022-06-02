PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Yukatel Kayserispor'a 107 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, çeşitli nedenlerle Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 84 bin lira, Eyüpspor'a 4 bin 500 lira, Bodrumspor'a da 8 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.