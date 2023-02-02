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PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

Spor Haberleri

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Trabzonspor'a 328 bin lira, Bitexen Giresunspor'a 206 bin lira, Galatasaray'a 87 bin 500 lira, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, Atakaş Hatayspor'a 87 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Demir Grup Sivasspor ve Arabam.com Konyaspor'a ihtar cezası veren kurul, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un bazı taraftarlarının ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

Kaynak: AA / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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