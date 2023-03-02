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PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası

Spor Haberleri

PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, "saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ile "sportmenliğe aykırı hareket" gibi farklı gerekçelerle Galatasaray'a 126 bin lira, Beşiktaş'a 112 bin lira, Trabzonspor'a 56 bin lira, Yukatel Kayserispor'a 21 bin lira ve MKE Ankaragücü'ne de 56 bin lira para cezası verdi.

Kurul, yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nün bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bloke etti.

Kaynak: AA / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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