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PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Spor Haberleri

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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