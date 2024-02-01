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Adana Demirspor Başkanı'na hak mahrumiyeti ve para cezası

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 358 bin 500 TL para cezası verdi. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ise 2 maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldığı açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 358 bin 500 TL para ceza verdi. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ise 2 maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldığı açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.02.2024 tarih ve 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 28.01.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 29.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.–KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta SOCİOS.COM DOĞU ALT TRİBÜN J ve I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü MUSTAFA SARP'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. kaleci antrenörü HALUK GÜNGÖR'ün, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 27.01.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2., 39/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü malzemecisi MUAMMER KAYA'nın, 29.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-BİTEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.01.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübünün, 28.01.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ALT TRİBÜN D ve OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ÜST TRİBÜN D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EMS YAPI SİVASSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT UYGUN'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle, çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.01.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY TRİBÜN B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, kulüp idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi FEYYAZ UÇAR'ın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 29.01.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.–YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı YÜKSEL YILDIRIM hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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