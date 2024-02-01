PFDK, Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve Bülent Uygun'a 2 maç men cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a da 2 maç men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Konyaspor Kulübü'nün, 28.01.2024 tarihinde oynanan Konyaspor-RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Trabzonspor'un, 29.01.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Socios.com doğu alt tribün J ve I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor Antrenörü Mustafa Sarp'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor kaleci antrenörü Haluk Güngör'ün, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

3- Adana Demirspor'un, 27.01.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2., 39/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kayserispor Kulübü malzemecisi Muammer Kaya'nın, 29.01.2024 tarihinde oynanan Kayserispor- Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 28.01.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe -MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu misafir tribün kuzey G numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Sivasspor Kulübü'nün, 28.01.2024 tarihinde oynanan Sivasspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Osman Seçilmiş Güney Alt Tribün D ve Osman Seçilmiş Güney Üst Tribün D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü Teknik Direktörü Bülent Uygun'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle, çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Beşiktaş'ın, 28.01.2024 tarihinde oynanan Sivasspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir kuzey tribün B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, kulüp idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş İdarecisi Feyyaz Uçar'ın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Yılport Samsunspor Kulübü'nün, 29.01.2024 tarihinde oynanan İstanbulspor-Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yılport Samsunspor Kulübü hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi. - İSTANBUL