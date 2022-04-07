PFDK'dan Larin'e 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçındaki rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin'e 1 maçtan men ve 4 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Trabzonspor'u da Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

10- ALTAY Kulübünün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 562.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor