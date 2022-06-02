PFDK'dan Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Haberler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Kayserispor'a 107 bin TL, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 26.05.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 29.05.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- EYÜPSPOR Kulübünün, 29.05.2022 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BODRUMSPOR A.Ş.'nin, 29.05.2022 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-BODRUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Demirören Haber Ajansı / Spor