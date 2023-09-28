PFDK'dan Fenerbahçe'ye 307 bin TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 307 bin TL, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye 200 bin TL ve Başakşehir'e de 112 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 307 bin TL, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye 200 bin TL ve Başakşehir'e de 112 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 28.09.2023 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 24.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü'nün, 24.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 23.09.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübü'nün, 25.09.2023 tarihinde oynanan Hatayspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün F1 ve G1 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Mehmet Güzel'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Cansel Kemiksiz'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Ferhat Boz'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

RAMS Başakşehir FK'nın, 23.09.2023 tarihinde oynanan Başakşehir - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 23.09.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst e ve kuzey alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Pendikspor'un, 23.09.2023 tarihinde oynanan Pendikspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Pendikspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fatih Karagümrük Kulübü'nün, 23.09.2023 tarihinde oynanan Pendikspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, TFF tarafından onaylanan forma setlerinin müsabaka organizasyon toplantısında 4.hakeme ibraz edilmemesi ve müsabakaya onaylanan formalar ile çıkılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor'un, 24.09.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor sporcusu Kevin Manuel Rodrigues'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Corendon Alanyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Ömer Erdoğan'ın, 24.09.2023 tarihinde oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 24.09.2023 tarihinde oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge Misafir Tribün A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu),

Fenerbahçe İdarecisi Selahattin Baki'nin, müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir." - İSTANBUL