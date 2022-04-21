PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a Fatih Karagümrük karşılaşmasında; merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı toplamda 89 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe de Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası aldı. Kurul, Adana Demirsporlu Mario Balotelli'ye ise Kasımpaşa maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 16.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor