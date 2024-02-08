Trabzonspor ve Adana Demirspor Başkanlarına Para Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 50 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 600.000 TL, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 78.000 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Pendikspor forması giyen Halil Akbunar'a 2 resmi maçtan men ceza verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 04.02.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 03.02.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT D ve KUZEY KALE ARKASI ALT D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu HALİL AKBUNAR'ın, 04.02.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK'ın, 04.02.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi METİN KORKMAZ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 04.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107-108, GÜNEY ALT TRİBÜN 120-121, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 412 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 04.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 02.02.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN 206, DOĞU ALT TRİBÜN 132 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.02.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 221A-221B-223C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 03.02.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, 03.02.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."