PFDK'dan Erden Timur'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem, diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem, diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ- ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi YILMAZ TEKİN'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi İLHAN İÇTEN'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi HAKAN AYKANAT'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY'ın, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY-BEŞİKTAŞ Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107, DOĞU TRİBÜN 113-416 ve GÜNEY TRİBÜN 119-120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY'ın sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ'ın, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY-BEŞİKTAŞ Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ'ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ Başkanı AHMET NUR ÇEBİ hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ENGİN BALTACI'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

4- ÇAYKUR RİZESPOR'un, 21.10.2023 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GALATASARAY İdarecisi ERDEN TİMUR'un, 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 143.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan TUZLASPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyumda oyuncu anonslarının yapılmaması, anonsların anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR'un, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi TOLGA SEYHAN'ın, 22.10.2023 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi TOLGA SEYHAN'ın, ihraç sonrası rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi TOLGA SEYHAN'ın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAKARYASPOR'un, 21.10.2023 tarihinde oynanan SAKARYASPOR-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜNÜ 112 ve 114 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ERZURUMSPOR FK'nın, 21.10.2023 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK -ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi İRFAN COŞKUN'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi İSMAİL HAKKI PİRİM'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi MURAT SÜSLİ'nin, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi SELMAN AKAN'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi AYHAN AY'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi HASAN ŞAHİN'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi RÜSTEM DEMİRCİ'nin, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi DENİZ TEKTİR'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK görevlisi KÜBRA GÜNDEMİR'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- AHLATCI ÇORUM FK'nın, 22.10.2023 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ D4, BATI SAĞ TRİBÜNÜ KAPALI SAĞ bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi." - İSTANBUL