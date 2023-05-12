PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a para cezası verildiğini açıkladı. Kurul ayrıca Sivasspor forması giyen Yatabare'ye 2 maç, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Kitsiou'ya ise 1'er maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

Karar verilmiştir"