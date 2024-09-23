PFDK'dan Burak Yılmaz'a 1 Maç Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, PFDK tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle takımının başında yer alamayacak. - KAYSERİ