PFDK'dan Beşiktaşlı yönetici Serhan Çetinsaya'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı yönetici Serhan Çetinsaya'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK ayrıca, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza aldığını açıkladı.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe apykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."