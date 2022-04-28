PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor