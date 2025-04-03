PFDK'dan Beşiktaş'a Cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'a iki maç men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Beşiktaş'ın, 26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 2.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- Kayserispor Kulübü'nün, 28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 720.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Bodrum FK hakkında, 28.03.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

4- Beşiktaş'ın, 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribün 115-116, kuzey üst tribün 408, güney alt tribün 121-122, kuzey alt tribün 108-109, doğu üst tribün 415-416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 252.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Semih Kılıçsoy'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

5- Galatasaray'ın, 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 404, 405, 406 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray idarecisi İbrahim Hatipoğlu hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de ceza tayinine yer olmadığına karar verildi." - İSTANBUL