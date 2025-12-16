PFDK'dan 218 futbolcuya bahis cezası!

Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemleri sebebiyle 218 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ayrıca 4 futbolcu için ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi sebebiyle 218 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ayrıca 4 futbolcu için ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 2 futbolcunun inceleme ve idari tedbirinin de devam etmesi kararlaştırıldı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis cezalarını açıklamaya devam ediyor. A Takım listelerinde yer alan veya esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu ile 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun aldığı cezalar duyuruldu.

TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin açıklamada, sevki yapılan 224 futbolcudan 218'ine 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildiği belirtildi. Bunun yanında 4 futbolcu için ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 2 futbolcunun inceleme ve idari tedbirinin de devam etmesi kararlaştırıldı.

