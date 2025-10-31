Haberler

PFDK'dan Amed Sportif Faaliyetler Taraftarlarına Yaptırım

PFDK'dan Amed Sportif Faaliyetler Taraftarlarına Yaptırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler taraftarının İstanbulspor maçındaki kötü tezahüratı nedeniyle iç saha girişlerini yasakladı ve kulübe 220 bin TL para cezası uyguladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birtakım Amed Sportif Faaliyetler taraftarının, İstabulspor ile oynanan müsabakada yaptıkları kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle iç saha girişlerini yasakladı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Diyarbakır'da oynanan ve 0-0 biten Amed Sportif Faaliyetler - İstabulspor karşılaşmasında, 'kötü ve çirkin tezahüratı' nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in 4 bloktaki taraftarın bir sonraki maça girişleri yasaklandı. Ayrıca TFF Disiplin Kurulu, saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetlere 220 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 26 Ekim 2025 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler- İstanbulspor AŞ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney alt tribün 123-124, doğu üst tribün 241-242 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu

Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.