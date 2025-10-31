PFDK'dan Amed Sportif Faaliyetler Taraftarlarına Yaptırım

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birtakım Amed Sportif Faaliyetler taraftarının, İstabulspor ile oynanan müsabakada yaptıkları kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle iç saha girişlerini yasakladı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Diyarbakır'da oynanan ve 0-0 biten Amed Sportif Faaliyetler - İstabulspor karşılaşmasında, 'kötü ve çirkin tezahüratı' nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in 4 bloktaki taraftarın bir sonraki maça girişleri yasaklandı. Ayrıca TFF Disiplin Kurulu, saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetlere 220 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 26 Ekim 2025 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler- İstanbulspor AŞ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney alt tribün 123-124, doğu üst tribün 241-242 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi. - DİYARBAKIR