PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

1- Adana Demirspor'un, 12.11.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor'un, Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9. maddesine aykırılık nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Antrenörü Serkan Damla'nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Antrenörü Sercan Terzioğlu'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Antrenörü Sercan Terzioğlu'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Sivasspor Kulübü'nün, 11.11.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük- Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4- Trabzonspor'un, 10.11.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor- Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Trabzonspor'un, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- MKE Ankaragücü Kulübü Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

9- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 03.11.2023 tarihinde bir TV programında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Beşiktaş'ın, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 36/1-d ve 10/2. maddeleri uyarıncave FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 38/2., 36/1-d, 36/1-b, ve 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş Antrenörü Burak Yılmaz hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

11- Yılport Samsunspor Kulübü vekilinin teknik sorumluları Markus Alfred Gisdol hakkında, 12.11.2023 tarihinde oynanan Pendikspor -Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, görmüş olduğu ikinci sarı kart ile devamında verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca reddine,

12- Kocaelispor Kulübü'nün, 12.11.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor- Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU TRİBÜN 326 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu'nun, 12.11.2023 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-Göztepe A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK Antrenörü Yusuf Randa'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Ankara Keçiörengücü Kulübü antrenörü Mert Mustafa Yücetürk'ün, 11.11.2023 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

15- Boluspor Kulübü'nün, 12.11.2023 tarihinde oynanan Boluspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü görevlisi Mahmut Çimender'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü görevlisi Halil İbrahim Yavaş'ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü görevlisi Halil İbrahim Yavaş'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

16- Sakaryaspor'un 12.11.2023 tarihinde oynanan Boluspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sakaryaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor görevlisi Mükerrem Hasbek'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor görevlisi Mükerrem Hasbek'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 8 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

17- Ümraniyespor Kulübünün, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın'ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL