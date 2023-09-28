PFDK'dan Adana Demirsporlu Rodrigues'e 2 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.

Kurulun verdiği diğer cezalar şöyle;

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 24.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 23.09.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 25.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN F1 ve G1 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi MEHMET GÜZEL'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi CANSEL KEMİKSİZ'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi FERHAT BOZ'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, 23.09.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.09.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E ve KUZEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 23.09.2023 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 23.09.2023 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, TFF tarafından onaylanan forma setlerinin müsabaka organizasyon toplantısında 4.hakeme ibraz edilmemesi ve müsabakaya onaylanan formalar ile çıkılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 24.09.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu KEVIN MANUEL RODRIGUES'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖMER ERDOĞAN'ın, 24.09.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.09.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜN A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

12- EYÜPSPOR Kulübünün, 22.09.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜNÜ E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi EMRAH YILDIZ'ın, 24.09.2023 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR–GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu SHAOCONG WU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu FRANCIS NZABA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MANİSA FK sporcusu DANIEL GRAOVAC'ın, 23.09.2023 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ–GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 23.09.2023 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ–GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16- AHLATCI ÇORUM FK sporcusu MICHAL JAN NALEPA'nın, 23.09.2023 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK–SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ALTAY Kulübü antrenörü MEHMET CAN KARAGÖZ'ün, 25.09.2023 tarihinde oynanan ALTAY–BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- BODRUM FK'nın, 25.09.2023 tarihinde oynanan ALTAY–BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.