Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Para Cezaları ve Men Cezaları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Samsunspor'a 297 bin, Gaziantep FK'ya 112 bin, Mke Ankaragücü'ne 312 bin, Çaykur Rizespor'a 240 bin, Beşiktaş'a ise 320 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca kurul, Alanyaspor forması giyen Leroy Fer'e 1, MKE Ankaragücü forması giyen Efkan Bekiroğlu'na ise 2 maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.01.2024 tarih ve 42 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan kararlar şu şekilde;

"1-TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 11.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.–YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SOCİOS.COM DOĞU ALT TRİBÜN I-J-K bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 11.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.–YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F MİSAFİR ve KUZEY ÜST G2 MİSAFİR bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 10.01.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR–GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- CORENDON ALANYASPOR Kulübü sporcusu LEROY JOHAN FER'in, 09.01.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR–MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 09.01.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR–MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu EFKAN BEKİROĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 09.01.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi AYHAN PEHLİVAN 'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi NİZAMETTİN TÜRKYILMAZ 'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASIile cezalandırılmasına,

7-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 09.01.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.01.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta MARATON ÜST TRİBÜN H-G, SPOR TOTO TRİBÜN C-D-E-F, KUZEY TRİBÜN D-E-F, bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir"