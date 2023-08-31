Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları açıkladı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası alınan karalar şöyle:

"1-Çaykur Rizespor'un, 26.08.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F ve KUZEY ÜST G2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor masörü Osman Duran'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Serkan Gürbüz'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Mahmut Uğur Çilkız'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

2- Kayserispor Kulübü görevlisi Aykut Karakaya'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan Kayserispor- Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

3-Kasımpaşa'nın, 26.08.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa -Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kasımpaşa görevlisi Serkan Reçber'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Alanyaspor Kulübü'nün, 27.08.2023 tarihinde oynanan Alanyaspor- Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5-Beşiktaş'ın, 23.08.2023 tarihinde kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

Beşiktaş idarecisi Emre Kocadağ'ın, 08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6-Tuzlaspor'un, 26.08.2023 tarihinde oynanan Tuzlaspor -Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7-Sakaryaspor antrenörü Polat Canbolat'ın, 26.08.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Ümraniyespor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Ümraniyespor Kulübü'nün, 26.08.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Ümraniyespor Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9-Göztepe'nin, 26.08.2023 tarihinde oynanan Göztepe - Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN BLOK 219 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın, 28.08.2023 tarihinde oynanan Giresunspor- Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü idarecisi Erkan Babaç'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü idarecisi Emrullah Ekiz'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 44/1-b, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 72.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü idarecisi Gürkan Temur'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü görevlisi Uğur Barutçu'nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü görevlisi Uğur Barutçu'nun, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü görevlisi Uğur Barutçu'nun, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü görevlisi Altan Yamak'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine ve soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü görevlisi Mehmet Özdemir'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine ve soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

11-Adanaspor'un, 27.08.2023 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Adanaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- Kocaelispor Kulübü sporcusu Fofana'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Altay Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 11.700.-TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verildi." - İSTANBUL