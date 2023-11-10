PFDK Birçok Kulübe Cezalar Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi. Hatayspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Antalyaspor kulüpleri çeşitli nedenlerle para cezaları ve diğer yaptırımlarla cezalandırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Hatayspor Kulübü'nün, 04.11.2023 tarihinde oynanan Samsunspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 resmi müsabakadan men ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- MKE Ankaragücü Kulübü/nün, 05.11.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir -MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Kayserispor Kulübü'nün, 06.11.2023 tarihinde oynanan Kayserispor- Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 06.11.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT D, E ve KUZEY KALE ARKASI ALT D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü teknik sorumlusu Marius Ninel Şumudica'nın, 06.11.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fenerbahçe A.Ş.'nin, 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, M, KUZEY TRİBÜNÜ M, L, MARATON ALT I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Emir Hulusi Yolaç'ın, yayıncı kuruluş muhabirine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Mert Hakan Yandaş'ın, yayıncı kuruluş muhabirine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Antalyaspor Kulübü'nün, 05.11.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL