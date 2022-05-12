PFDK'dan Beşiktaş'a 407 bin TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin aynı sezon içinde 8'inci kez gerçekleştirilmesi, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 407 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, akreditasyon siteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı / Spor