PFDK bahis soruşturmasının cezalarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturmasına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig futbolcularına verilen cezaları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturmasına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig futbolcularına verilen cezaları açıkladı. Buna göre Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- İzzet Çelik'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2- Enes Keskin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

3- Yusuf Özdemir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

4- Bedirhan Özyurt'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

5- Efe Doğan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

6- Furkan Orak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

7- Metehan Baltacı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

8- Evren Eren Elmalı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

9- Muhammet Taha Güneş'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 Gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

10- Nazım Sangare'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

11- İzzet Furkan Malak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

12- Uğur Kaan Yıldız'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

13- Kerem Kayaarası'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

14- Mükremin Arda Türköz'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

15- Ege Albayrak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

16- Ali Emre Yanar'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

17- Furkan Bekleviç'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

18- Kerem Yusuf Sirkeci'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

19- Celil Yüksel'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

20- Boran Başkan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

21- Salih Malkoçoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

22- Adil Demirbağ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

23- Allasane Ndao'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

24- Berkan Aslan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

25- Abdulsamet Burak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

26- Ali Fidan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

27- Yücel Gürol'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

28- Barış Timur'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

29- Hasan Aksu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

30- Alperen Selvi hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

31- Oktay Aydin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

32- Uğur Adem Gezer'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

33- Arda Kemal Gülmez'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

34- Bartu Kaya'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

35- Alberk Koç'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

36- Hasan Hüseyin Akınay'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

37- Atakan Cangöz'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

38- Üzeyir Ergün'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

39- Eren Karadağ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

40- Kadir Seven'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

41- Arda Hilmi Şengül'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

42- Cengiz Demir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

43- Selimcan Temel'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

44- Emircan Çiçek'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

45- Yusuf Erata'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

46- Batuhan İşen'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

47- Hakan Yeşil'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

48- Tolga Kalender'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

49- Ensar Bilir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

50- Temel Çakmak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

51- Mustafa Alptekin Çaylı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

52- İsmail Kalburcu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

53- Abdulsamet Kırım'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

54- Orkun Özdemir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

55- Abdurrahman Üresin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

56- Emirhan Balarısı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

57- Emre Kaplan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

58- Yusuf Saitoğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

59- Alper Burak Duman'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

60- Berkan Mahmut Keskin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

61- Murat Cem Akpınar'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

62- Cengizhan Bayrak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

63- Mert Önal'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

64- Muhammed Furkan Özhan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

65- İlkan Sever'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

66- Hüsamettin Yener'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

67- Osman Ertuğrul Çetin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

68- Yunus Emre Gedik'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

69- Enes İşik'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

70- Muhammed Arda Kahveci'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

71- Muhammed Birkan Tetik'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

72- Faruk Can Genç'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

73- Mustafa Taşdemir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

74- Abdullah Dıjlan Aydın'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

75- Kerem Kabadayı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

76- Yusuf Ali Özer'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

77- Enver Azmi Sarıalioğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

78- Fatih Tultak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

79- Ali Şahin Yılmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

80- Bartu Göçmen'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

81- Fırat İnal'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

82- Samet Karabatak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

83- Kadir Kaan Yurdakul'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

84- Mehmet Albayrak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

85- Ahmet Abdullah Çakmak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

86- Mert Çelik'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

87- Çağlayan Menderes'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

88- Ali Şaşal Vural'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

89- Abdurrahman Bayram'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

90- Ömer Beriş'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

91- Yunus Emre Tekoğul'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

92- Arda Türken'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

93- Burak Asan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

94- Erhan Çelenk'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

95- Selim Dilli'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

96- Mesut Can Tunalı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

97- Ali Aytemur'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

98- Berşan Yavuzay'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

99- Engin Kadir Gıcır'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

100- Ahmet Emin Keskin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

101- Edis Köksaldı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

102- Muhammet Ali Özbaskıcı'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
