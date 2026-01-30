Haberler

PFDK'dan bahis sebebiyle 314 antrenöre ceza!

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son 5 yılda Süper Lig dışındaki professionel liglerde görev yapan 314 antrenörün bahis eylemi nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan 314 antrenöre bahis eylemi nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bahis eylemi nedeniyle sevki yapılan antrenörlere verilen cezaları açıkladı. Buna göre, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan 314 antrenör 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldı. Ayrıca 11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1 antrenör hakkında ise incelemenin ve idari tedbirin devam etmesi kararlaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
