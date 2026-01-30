Haberler

PFDK'dan 314 antrenöre bahis soruşturması kapsamında ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan 314 antrenöre bahis eylemi nedeniyle 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi.

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış 314 antrenöre bahis eylemi nedeniyle 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildiğini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, daha önce bahis soruşturması kapsamında kurula sevk edilen antrenörlere verilen cezaları açıkladı. Son 5 yılda Süper Lig haricinde, profesyonel liglerde görev alan 314 antrenör, 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları aldı. 11 antrenör hakkında cezaya tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1 antrenör hakkında inceleme ve idari tedbirin devam etmesi yönünde karar alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
