Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi başlıyor
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek rallide, 59 otomobil ve 118 sporcu yarışacak. Ekipler, toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta mücadele edecek. Ralli, Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak ve Kocaeli Kent Meydanı'nda son bulacak.
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek rallide, 59 otomobil ve 118 sporcu yarışacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde 8 Aralık Cuma günü saat 18.00'de seremonik startı verilecek organizasyonda, ekipler toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta mücadele edecek.
Ralli merkezi ve servis alanı olarak Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi'nin kullanılacağı organizasyon, 10 Aralık Pazar günü Kocaeli Kent Meydanı'nda son bulacak.