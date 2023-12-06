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Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi başlıyor

6 Aralık 2023 11:38 Son Güncelleme: 11:39 Abone Ol

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 40. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek rallide, 59 otomobil ve 118 sporcu yarışacak. Ekipler, toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta mücadele edecek. Ralli, Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak ve Kocaeli Kent Meydanı'nda son bulacak.