Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi devam ediyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi'nin ikinci gün etapları başladı. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonun startı, 71 araç ve 142 sporcunun katılımıyla Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki servis alanından verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi'nin ikinci gün etapları başladı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonun startı, 71 araç ve 142 sporcunun katılımıyla Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki servis alanından verildi.

"Banaz" ve "KYK-Mantotherm" isimleriyle ikinci gün koşulacak toplam 192,48 kilometre uzunluğundaki 4 özel etap öncesi servis alanında son hazırlıklarını yapan sporcular, Hekimdağ ve Sakarıılıca Hamam mevkilerine hareket etti.

İkinci gün yarışları, Espark Alışveriş Merkezi önündeki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.