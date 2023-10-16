Haberler ›› Spor ›› Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 100. Yıl Rallisi düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 100. Yıl Rallisi düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı olan 100. Yıl Rallisi, Bolu'da gerçekleştirilecek. Ralli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel olarak düzenlenecek ve 27-29 Ekim tarihlerinde yapılacak. Ayrıca, Bolu Offroad Spor Kulübü tarafından 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 2. ayağı da organize edilecek.