Petlas, TOSFED Yıldızını Arıyor etkinliğine desteğini sürdürüyor

Petlas, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor etkinliğine verdiği desteği sürdürüyor. Proje kapsamında genç sürücüler otomobil sporları ile tanışma fırsatı buluyor. Elemelerin ardından en hızlı sürücüler, 2023 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışma imkanı elde edecek. Ayrıca deprem bölgesinden başvuranlar için özel bir kategori oluşturuldu.

Petlas, bu yıl 5'inci kez düzenlenen ve Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi olan " Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor" etkinliğine, ilk yıldan itibaren verdiği desteği sürdürüyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, ilk 3 yılda 1.200'ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporları ile tanıştıran projeye, yeteneğine ve kendine inanan 28 yaş ve altı ehliyet sahibi sürücüler katılabiliyor.

Türkiye'de iyi pilotların yetiştirilmesine katkıda bulunan ve bu anlamda öncü olan "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin elemelerinin ilk fazı, 21-24 Haziran'da gerçekleştirildi. İlk elemelerde en iyi zamanı yapan 20 erkek ve 5 kadın pilot final elemeleri için seçildi. Projenin ikinci fazı 16-19 Ağustos'ta yapılacak.

Tüm katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri kullanarak zamana karşı mücadele ettiği elemelerin ardından, eğitimler ve final etabının sonunda en hızlı 40 erkek ve 10 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden 3 yarışlık "2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde rekabet etme imkanı bulacak.

Bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan başvuracak kişilere yönelik özel bir kategori oluşturuldu.

Bu kategoride ilk ve ikinci elemeler için 25'er olmak üzere toplam 50 kişilik kontenjan ayrıldı. Adayların yurt içi ulaşım, konaklama ve katılım bedelleri TOSFED tarafından karşılanacak.

"Daha çok gencimizi otomobil sporu ile buluşturmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Türkiye'de öncü olan bir etkinliğin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Petlas olarak Türkiye'de iyi pilotların yetiştirilmesine ön ayak olduğu için projede yer aldıklarını ve bu nedenle gururlu olduklarını kaydeden Candemir, "Çünkü burada başarı gösteren tüm pilotların önü açılıyor. Bu bağlamda aslında çok özel ve önemli bir proje olduğunu söyleyebilirim. Umuyorum ki daha çok gencimizi otomobil sporu ile buluşturur ve geleceklerine katkıda bulunuruz." ifadelerini kullandı.

Candemir, TOSFED ile bu yıl gerçekleştirilen Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası sponsorluğu kapsamında Türkiye'de yerli yarış lastiği geliştirmeye yönelik veriler toplayarak Petlas'ın AR-GE çalışmalarına yönelik veri sağladığını belirtti.