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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı Başladı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Vezirsu Tabiat Parkı'nda düzenlenen sezonun ilk yarışında, 62 sporcu zorlu etapları geçerek dereceye girmeye çalıştı. Yarışmanın ilk gününde sporcular, 4 etaplık orman bölümünü geçti. Yarın sona erecek yarışmanın ikinci gününde ise sporcular, 3 etaplık seyirci özel etabında dereceye girebilmek için yarışacak.

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak Vezirköprü Yarışı start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Vezirsu Tabiat Parkı'nda düzenlenen sezonun ilk yarışında, 62 sporcu zorlu etapları geçerek dereceye girmeye çalıştı.

Yarın sona erecek yarışmanın ilk gününde sporcular, 4 etaplık orman bölümünü geçti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ilk günkü yarışmaların startını verdi.

Daha sonra sporcularla sohbet eden Tavlı, burada yaptığı açıklamada, kurtuluşun şehrinde TOSFED'in düzenlediği yarışın anlamlı olduğunu söyledi.

Yarışların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapıldığına işaret eden Tavlı, "Mayıs ayı, Samsun için önemli bir ay. 1 Mayıs İşçi Bayramı ile başlayan etkinlikler, spor etkinlikleri ile taçlanıyor. En sonunda da 19 Mayıs Bayramı'nda gençlerin yapacağı ve sporcularımızın yaptığı etkinlikler bayrama anlam katacak." dedi.

Yarışmanın sportif bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Tavlı, "Aynı zamanda doğal güzelliklere ve çevreye de dikkati çeken bir organizasyon. Çevre için hep birlikte start alıyor, doğal güzellikler içinde yarışma yapıyorlar. Samsun'un doğal güzelliklerinin tanıtılması için fırsat olarak görüyorum bu yarışmayı. 19 Mayıs'ın şehri Samsun'a bu anlamlı ayda tüm insanları davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcular, yarın 3 etaplık seyirci özel etabında dereceye girebilmek için yarışacak.

Kaynak: AA / Spor

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