PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, Kızılcahamam etabıyla başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kızılcahamam Offroad Park'ta başlayan sezonunun ilk yarışında, 44 sporcu zorlu etapları geçerek dereceye girmeye çalıştı.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yarış Direktörü İskender Gümüş, "İki aracımız mazeretleri olduğu için katılamadı, şu anda 20 araç ile yarışımız başladı. 17 araç ilk etabı tamamladı, 3 araç arızadan dolayı kaldı. Yarışmacılarımız içinde bir kadın yarışmacımız var, daha önce çoktu bu sene de çok bekliyorduk, 5-6 kadın pilot bekliyorduk. Etaplarımız 10,3 kilometre. 15 tane engelimiz var, en iyi dereceye yapan puanlarla kürsüye çıkacak. Toplam 7 etap. 3 etabımız da yarın start alacak. Bugün uzun mesafe ve yarın ise kısa mesafe ve daha zorlu bir etap olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılcahamam'daki yarışa tek kadın olarak katılan pilot Hande Erdoğan ise "Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağında Kızılcahamam'da yarışıyoruz. Tek kadın yarışmacı olarak bulunuyorum, bu sene ikinci sezonum. Genel şampiyonluğa oynuyoruz. İlk etabımız gayet güzeldi, derecemiz gayet iyi. Kızılcahamam'ı seviyoruz, burada geçen sene de yarıştık. Geçen sene S3 sınıfında birinciydik. Bu sene de keyifle de yarışıyoruz, kürsüde yer almak için iddialıyız." diye konuştu.

Yarışmacılardan Bekir Başkal da "Uzun yıllardır bu sporla uğraşıyorum. Geçen sene sınıfımızda birinci olduk. Bu sene de daha üst klasmana çıkıp Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.